Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 715779
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644807218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harmony Korine, Abandoner, Salvaging, Veneno Para Las Hadas, No Twilight Within the Courts of the Sun, Significant Other, Only Child, Twilight Coda, Get All You Deserve, Insurgentes, Port Rubicon, Puncture Wound, Collecting Space, Insurgentes (Mexico)
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Steven Wilson - Insurgentes (0802644807218) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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