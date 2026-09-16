Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка
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Описание товара Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка
Новый мини-альбом феноменально популярной молодой американской певицы Мелани Мартинес. Мелани Мартинес возвращается со своей уникальной вселенной, где она смешивает детский мир и тексты, вдохновленные подавленными пороками и тревогами. Благодаря неподдельному энтузиазму Atlantic к этому необычному артисту, ее последний альбом "K-12" занял 3-е место в Billboard200. Сейчас у нее более 6 миллиардов прослушиваний и продано более 4 миллионов альбомов. Теперь она представляет EP "After School", который является продолжением ее альбома "K-12", выпущенного в прошлом году. Мартинес заявляет, что этот EP получился "намного более личным и выходит за рамки рамки персонажа Cry Baby".
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