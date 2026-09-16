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Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка

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Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 1
Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 2
Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 3
Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
After School
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 1
  • Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 2
  • Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 3
  • Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715622
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678646249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
After School
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Notebook, Test Me, Brain & Heart, Numbers, Glued, Field Trip, The Bakery
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка

Новый мини-альбом феноменально популярной молодой американской певицы Мелани Мартинес. Мелани Мартинес возвращается со своей уникальной вселенной, где она смешивает детский мир и тексты, вдохновленные подавленными пороками и тревогами. Благодаря неподдельному энтузиазму Atlantic к этому необычному артисту, ее последний альбом "K-12" занял 3-е место в Billboard200. Сейчас у нее более 6 миллиардов прослушиваний и продано более 4 миллионов альбомов. Теперь она представляет EP "After School", который является продолжением ее альбома "K-12", выпущенного в прошлом году. Мартинес заявляет, что этот EP получился "намного более личным и выходит за рамки рамки персонажа Cry Baby".

Отзывы о товаре Melanie Martinez - After School (EP) (coloured) (0075678646249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678646249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melanie Martinez
Альбом (сингл)
After School
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Notebook, Test Me, Brain & Heart, Numbers, Glued, Field Trip, The Bakery
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый мини-альбом феноменально популярной молодой американской певицы Мелани Мартинес. Мелани Мартинес возвращается со своей уникальной вселенной, где она смешивает детский мир и тексты, вдохновленные подавленными пороками и тревогами. Благодаря неподдельному энтузиазму Atlantic к этому необычному артисту, ее последний альбом "K-12" занял 3-е место в Billboard200. Сейчас у нее более 6 миллиардов прослушиваний и продано более 4 миллионов альбомов. Теперь она представляет EP "After School", который является продолжением ее альбома "K-12", выпущенного в прошлом году. Мартинес заявляет, что этот EP получился "намного более личным и выходит за рамки рамки персонажа Cry Baby".
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