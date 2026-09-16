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Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 7
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 8
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 7
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 8
  • Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715604
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lights Out, Up, Lorraine, A Foggy Day, Kerplunk, Inding
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lights Out, Up, Lorraine, A Foggy Day, Kerplunk, Inding



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Lights Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lights Out, Up, Lorraine, A Foggy Day, Kerplunk, Inding
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lights Out, Up, Lorraine, A Foggy Day, Kerplunk, Inding


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Lights Out (Analogue) (0753088703515) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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