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King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка

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King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 8
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 9
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 10
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 11
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 12
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 13
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 14
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Court Of The Crimson King
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 8
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 9
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 10
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 11
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 12
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 13
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 14
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367791313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Court Of The Crimson King
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
21st Century Schizoid Man, I Talk To The Wind, Epitaph, Moonchild, The Court Of The Crimson King, 21st Century Schizoid Man, I Talk To The Wind, Epitaph, Epitaph, Moonchild, The Court Of The Crimson King, 21st Century Schizoid Man
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка

Не просто дебют King Crimson, а одна из ключевых точек отсчёта прогрессивного рока. Альбом впервые вышел в 1969 году и моментально изменил представление о возможностях рок-музыки, объединив психоделию, джазовые структуры, симфоническое мышление и мрачную атмосферу эпохи. Юбилейное издание, приуроченное к 50-летию релиза, возвращает слушателя к истокам звучания группы, одновременно предлагая новое прочтение материала. Звук, оформление и концепция издания Пластинка выпущена в формате двойного винила, что позволило разместить как оригинальные версии композиций, так и редкие альтернативные записи и миксы. Звук был бережно переработан с учётом современных технологий, сохранив при этом характерную глубину и динамику оригинала. Особое внимание уделено визуальной части — культовая обложка с искажённым лицом стала символом целой эпохи и в этом издании выглядит особенно выразительно. Это издание создано для коллекционеров, ценителей аналогового звучания и тех, кто хочет услышать альбом максимально близко к авторскому замыслу. Год издания – 2019.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367791313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Court Of The Crimson King
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
21st Century Schizoid Man, I Talk To The Wind, Epitaph, Moonchild, The Court Of The Crimson King, 21st Century Schizoid Man, I Talk To The Wind, Epitaph, Epitaph, Moonchild, The Court Of The Crimson King, 21st Century Schizoid Man
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Не просто дебют King Crimson, а одна из ключевых точек отсчёта прогрессивного рока. Альбом впервые вышел в 1969 году и моментально изменил представление о возможностях рок-музыки, объединив психоделию, джазовые структуры, симфоническое мышление и мрачную атмосферу эпохи. Юбилейное издание, приуроченное к 50-летию релиза, возвращает слушателя к истокам звучания группы, одновременно предлагая новое прочтение материала. Звук, оформление и концепция издания Пластинка выпущена в формате двойного винила, что позволило разместить как оригинальные версии композиций, так и редкие альтернативные записи и миксы. Звук был бережно переработан с учётом современных технологий, сохранив при этом характерную глубину и динамику оригинала. Особое внимание уделено визуальной части — культовая обложка с искажённым лицом стала символом целой эпохи и в этом издании выглядит особенно выразительно. Это издание создано для коллекционеров, ценителей аналогового звучания и тех, кто хочет услышать альбом максимально близко к авторскому замыслу. Год издания – 2019.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - In The Court Of The Crimson King - deluxe (0633367791313) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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