Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка

"The Dark Side Of The Moon Redux" - седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный в 2023 году. Он является переосмыслением легендарного альбома "The Dark Side of the Moon" (1973) группы Pink Floyd, в которой ранее играл Роджер Уотерс. Уотерс создал "Redux" как дань уважения альбому и способ обновить его политический смысл. Он сказал: "Новая версия более отражает мои мысли и идеи, которые я вкладывал в альбом". Лимитированное издание представлено на двойном синем виниле. Джордж Роджер Уотерс - британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Наиболее известен как один из основателей (конец 1965 года) и лидеров (с конца 1967 до ухода в 1984-м) группы Pink Floyd. В период своего лидерства он являлся автором подавляющего большинства текстов и значительной части музыки, а также основным идеологом группы и главным автором самого известного концептуального альбома группы "The Wall". С середины 1970-х между музыкантами в группе началось постепенное ухудшение отношений, а доля Уотерса в сочинении альбомов продолжала возрастать, сводя остальных музыкантов порой лишь к роли аранжировщиков. Следствием этого стал уход из Pink Floyd в 1981 году клавишника Ричарда Райта, а на последовавшим за этим альбоме "The Final Cut" Уотерс стал практически единственным автором. Во время сольной карьеры Уотерс выпустил четыре студийных альбома. В 1990 году он стал организатором одного из самых масштабных рок-концертов в истории, "The Wall Live in Berlin", с аудиторией более 450 000 человек. С 1999 года Уотерс занимается активной гастрольной деятельностью - в 2012 году став самым коммерчески успешным сольным исполнителем с его турне "The Wall Live". Помимо этого он является членом Зала славы рок-н-ролла (1996), а также Музыки Великобритании (2005), в качестве участника Pink Floyd.