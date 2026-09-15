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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка

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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 3
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 4
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 5
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 6
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 6
  • Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642481
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297395785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Untitled
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка

"The Dark Side Of The Moon Redux" - седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный в 2023 году. Он является переосмыслением легендарного альбома "The Dark Side of the Moon" (1973) группы Pink Floyd, в которой ранее играл Роджер Уотерс. Уотерс создал "Redux" как дань уважения альбому и способ обновить его политический смысл. Он сказал: "Новая версия более отражает мои мысли и идеи, которые я вкладывал в альбом". Лимитированное издание представлено на двойном синем виниле. Джордж Роджер Уотерс - британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Наиболее известен как один из основателей (конец 1965 года) и лидеров (с конца 1967 до ухода в 1984-м) группы Pink Floyd. В период своего лидерства он являлся автором подавляющего большинства текстов и значительной части музыки, а также основным идеологом группы и главным автором самого известного концептуального альбома группы "The Wall". С середины 1970-х между музыкантами в группе началось постепенное ухудшение отношений, а доля Уотерса в сочинении альбомов продолжала возрастать, сводя остальных музыкантов порой лишь к роли аранжировщиков. Следствием этого стал уход из Pink Floyd в 1981 году клавишника Ричарда Райта, а на последовавшим за этим альбоме "The Final Cut" Уотерс стал практически единственным автором. Во время сольной карьеры Уотерс выпустил четыре студийных альбома. В 1990 году он стал организатором одного из самых масштабных рок-концертов в истории, "The Wall Live in Berlin", с аудиторией более 450 000 человек. С 1999 года Уотерс занимается активной гастрольной деятельностью - в 2012 году став самым коммерчески успешным сольным исполнителем с его турне "The Wall Live". Помимо этого он является членом Зала славы рок-н-ролла (1996), а также Музыки Великобритании (2005), в качестве участника Pink Floyd.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297395785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Untitled
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Dark Side Of The Moon Redux" - седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный в 2023 году. Он является переосмыслением легендарного альбома "The Dark Side of the Moon" (1973) группы Pink Floyd, в которой ранее играл Роджер Уотерс. Уотерс создал "Redux" как дань уважения альбому и способ обновить его политический смысл. Он сказал: "Новая версия более отражает мои мысли и идеи, которые я вкладывал в альбом". Лимитированное издание представлено на двойном синем виниле. Джордж Роджер Уотерс - британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт. Наиболее известен как один из основателей (конец 1965 года) и лидеров (с конца 1967 до ухода в 1984-м) группы Pink Floyd. В период своего лидерства он являлся автором подавляющего большинства текстов и значительной части музыки, а также основным идеологом группы и главным автором самого известного концептуального альбома группы "The Wall". С середины 1970-х между музыкантами в группе началось постепенное ухудшение отношений, а доля Уотерса в сочинении альбомов продолжала возрастать, сводя остальных музыкантов порой лишь к роли аранжировщиков. Следствием этого стал уход из Pink Floyd в 1981 году клавишника Ричарда Райта, а на последовавшим за этим альбоме "The Final Cut" Уотерс стал практически единственным автором. Во время сольной карьеры Уотерс выпустил четыре студийных альбома. В 1990 году он стал организатором одного из самых масштабных рок-концертов в истории, "The Wall Live in Berlin", с аудиторией более 450 000 человек. С 1999 года Уотерс занимается активной гастрольной деятельностью - в 2012 году став самым коммерчески успешным сольным исполнителем с его турне "The Wall Live". Помимо этого он является членом Зала славы рок-н-ролла (1996), а также Музыки Великобритании (2005), в качестве участника Pink Floyd.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (coloured) (0711297395785) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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