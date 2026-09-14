Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка
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Описание товара Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка
Спустя восемь лет после своего последнего концерта в Риме Стив Хогарт вернулся в итальянскую столицу для особого события: записи SPQR записи альбома SPQR. Британский артист выбрал Рим местом для проекта, сочетающего его музыкальное чутьё с сотрудничеством с итальянской группой RanestRane. Издание на виниле. Альбом SPQR был записан 3 февраля 2024 года в римском зале «Sinopoli» в честь возвращения Стива Хогарта в город для своего первого живого выступления за восемь лет. Ему снова аккомпанировала итальянская прог-группа RanestRane, которая предоставила акустические инструменты: арфу, мандолину, фисгармонию и табла. На этом концерте к ним также присоединился хор Flowing Chords. SPQR — это не просто концертный документ, а настоящее переосмысление репертуара Хогарта. В сет-лист вошли такие классические хиты Marillion, как «Easter», «Afraid of Sunlight», «Estonia» и «Cover My Eyes (Pain and Heaven)», а также эмоционально насыщенные каверы, в том числе «Famous Blue Raincoat» Леонарда Коэна и «All You Need Is Love» The Beatles.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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