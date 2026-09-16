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Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка

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Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 1
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 2
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 3
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 4
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 5
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elmo Hope
Альбом (сингл)
Informal Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 1
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 2
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 3
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 4
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 5
  • Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elmo Hope
Альбом (сингл)
Informal Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Weeja, Polka Dots And Moonbeams, On It, Avalon
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Elmo Hope / Informal Jazz (1LP) предлагает слушателям уникальное путешествие в мир джаза, наполненное искренними эмоциями и неповторимой гармонией. Этот альбом демонстрирует мастерство Elmo Hope как композитора и пианиста, создавая атмосферу, которая прекрасно отображает дух времени. Качественная звукозапись и дебютный характер материала делают каждое прослушивание особенным. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающий мир джаза от выдающегося музыканта.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elmo Hope
Альбом (сингл)
Informal Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Weeja, Polka Dots And Moonbeams, On It, Avalon
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Elmo Hope / Informal Jazz (1LP) предлагает слушателям уникальное путешествие в мир джаза, наполненное искренними эмоциями и неповторимой гармонией. Этот альбом демонстрирует мастерство Elmo Hope как композитора и пианиста, создавая атмосферу, которая прекрасно отображает дух времени. Качественная звукозапись и дебютный характер материала делают каждое прослушивание особенным. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающий мир джаза от выдающегося музыканта.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elmo Hope - Informal Jazz (Analogue) (0753088704314) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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