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Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка

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Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 1
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 2
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 3
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 4
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 5
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 6
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 7
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 8
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 9
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 10
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Somerville
Альбом (сингл)
Luster
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 3
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 4
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 5
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 6
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 7
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 8
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 9
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 10
  • Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400075504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Somerville
Альбом (сингл)
Luster
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
R?alt, Projections, Garden, Corrib, Halo, Spring, Stonefly, Flutter, Trip, Violet, Up, October Moon, Untitled, Spring II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка

Ирландская певица Мария Сомервилль объявляет подробности о своём втором альбоме и дебютном проекте на лейбле 4AD, Luster, который выйдет 25 апреля. Мелодичный и романтичный шугейзинг, басовые линии с эффектом фузза и мечтательные гитары дополняют гипнотический и умиротворяющий вокал Сомервилль. Слушатели могут заглянуть в мир Сомервилль каждое утро понедельника и вторника с 2021 года благодаря её любимому шоу Early Bird на радио NTS, где её утренние припевы варьируются от блаженного эмбиента и шугейза до традиционных ирландских народных песен.

Отзывы о товаре Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400075504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Somerville
Альбом (сингл)
Luster
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
R?alt, Projections, Garden, Corrib, Halo, Spring, Stonefly, Flutter, Trip, Violet, Up, October Moon, Untitled, Spring II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ирландская певица Мария Сомервилль объявляет подробности о своём втором альбоме и дебютном проекте на лейбле 4AD, Luster, который выйдет 25 апреля. Мелодичный и романтичный шугейзинг, басовые линии с эффектом фузза и мечтательные гитары дополняют гипнотический и умиротворяющий вокал Сомервилль. Слушатели могут заглянуть в мир Сомервилль каждое утро понедельника и вторника с 2021 года благодаря её любимому шоу Early Bird на радио NTS, где её утренние припевы варьируются от блаженного эмбиента и шугейза до традиционных ирландских народных песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Somerville - Luster (coloured) (0191400075504) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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