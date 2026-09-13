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Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка

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Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 3
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 4
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 5
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 6
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 7
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 8
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 9
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 10
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 11
Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Dubnobasswithmyheadman
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 3
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 4
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 5
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 6
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 7
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 8
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 9
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 10
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 11
  • Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715543
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Dubnobasswithmyheadman
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dark & Long, Mmm Skyscraper I Love You, Surfboy, Spoonman, Tongue, Dirty Epic, Cowgirl, River Of Bass, M.E.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка

Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. «Самый важный альбом со времен The Stone Roses и лучший со времен Screamadelica. захватывающий дух гибрид, знаменующий собой момент, когда клубная культура наконец достигает зрелости и манит всех» Melody Maker. Спустя три десятилетия после выхода альбома в 1994 году, утверждение Melody Maker о потрясающем альбоме Dubnobasswithmyheadman актуально как никогда. Проще говоря, это один из самых влиятельных британских электронных альбомов всех времён. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального тиража, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.

Отзывы о товаре Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Dubnobasswithmyheadman
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dark & Long, Mmm Skyscraper I Love You, Surfboy, Spoonman, Tongue, Dirty Epic, Cowgirl, River Of Bass, M.E.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. «Самый важный альбом со времен The Stone Roses и лучший со времен Screamadelica. захватывающий дух гибрид, знаменующий собой момент, когда клубная культура наконец достигает зрелости и манит всех» Melody Maker. Спустя три десятилетия после выхода альбома в 1994 году, утверждение Melody Maker о потрясающем альбоме Dubnobasswithmyheadman актуально как никогда. Проще говоря, это один из самых влиятельных британских электронных альбомов всех времён. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального тиража, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.
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Отзывы


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