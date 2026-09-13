Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Underworld - Dubnobasswithmyheadman (0044003442511) виниловая пластинка
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. «Самый важный альбом со времен The Stone Roses и лучший со времен Screamadelica. захватывающий дух гибрид, знаменующий собой момент, когда клубная культура наконец достигает зрелости и манит всех» Melody Maker. Спустя три десятилетия после выхода альбома в 1994 году, утверждение Melody Maker о потрясающем альбоме Dubnobasswithmyheadman актуально как никогда. Проще говоря, это один из самых влиятельных британских электронных альбомов всех времён. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального тиража, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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