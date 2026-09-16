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Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка

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Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 1
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 2
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 3
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 4
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 5
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 6
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 7
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 8
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chassol
Альбом (сингл)
Ludi
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 1
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 2
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 3
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 4
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 5
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 6
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 7
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 8
  • Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tricatel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tricatel
Barcode
[3770004998333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chassol
Альбом (сингл)
Ludi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ouverture, Les Regles, Sirine, Concerto Pour Batterie et Cour De Recreation, Savana, Celine, Aya (Part 1), Savana, Celine, Aya (Part 2), Your Hands, Koh & Sam, Mikado Walking, Poltergeist, Esatabemakuru, Tetris Synths, Tetris Crystal, I Think the Game (Part 1), I Think the Game (Part 2), I Think the Game (Part 3), I Think the Game (Part 4), Dribbles & Beats, Camarades, Rollercoaster (Part 1), Rollercoaster (Part 2), On Top, I Love Vertigo, Game Rule, Le Jeu De La Phrase, Wolf Music, Les Anneaux
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ouverture, Les Regles, Sirine, Concerto Pour Batterie et Cour De Recreation, Savana, Celine, Aya (Part 1), Savana, Celine, Aya (Part 2), Your Hands, Koh & Sam, Mikado Walking, Poltergeist, Esatabemakuru, Tetris Synths, Tetris Crystal, I Think the Game (Part 1), I Think the Game (Part 2), I Think the Game (Part 3), I Think the Game (Part 4), Dribbles & Beats, Camarades, Rollercoaster (Part 1), Rollercoaster (Part 2), On Top, I Love Vertigo, Game Rule, Le Jeu De La Phrase, Wolf Music, Les Anneaux De Saturne, Wolf Music (Finale), Generique (Benjamin)

Отзывы о товаре Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tricatel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tricatel
Barcode
[3770004998333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chassol
Альбом (сингл)
Ludi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ouverture, Les Regles, Sirine, Concerto Pour Batterie et Cour De Recreation, Savana, Celine, Aya (Part 1), Savana, Celine, Aya (Part 2), Your Hands, Koh & Sam, Mikado Walking, Poltergeist, Esatabemakuru, Tetris Synths, Tetris Crystal, I Think the Game (Part 1), I Think the Game (Part 2), I Think the Game (Part 3), I Think the Game (Part 4), Dribbles & Beats, Camarades, Rollercoaster (Part 1), Rollercoaster (Part 2), On Top, I Love Vertigo, Game Rule, Le Jeu De La Phrase, Wolf Music, Les Anneaux
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ouverture, Les Regles, Sirine, Concerto Pour Batterie et Cour De Recreation, Savana, Celine, Aya (Part 1), Savana, Celine, Aya (Part 2), Your Hands, Koh & Sam, Mikado Walking, Poltergeist, Esatabemakuru, Tetris Synths, Tetris Crystal, I Think the Game (Part 1), I Think the Game (Part 2), I Think the Game (Part 3), I Think the Game (Part 4), Dribbles & Beats, Camarades, Rollercoaster (Part 1), Rollercoaster (Part 2), On Top, I Love Vertigo, Game Rule, Le Jeu De La Phrase, Wolf Music, Les Anneaux De Saturne, Wolf Music (Finale), Generique (Benjamin)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chassol - Ludi (3770004998333) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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