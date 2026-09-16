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Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка

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Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 1
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 2
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 3
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 4
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 5
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 6
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 7
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 8
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 9
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 10
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grand Puba
Альбом (сингл)
Reel To Reel
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 1
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 2
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 3
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 4
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 5
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 6
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 7
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 8
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 9
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 10
  • Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998513415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grand Puba
Альбом (сингл)
Reel To Reel
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Check Tha Resume, 360° (What Goes Around), That's How We Move It, Check It Out, Big Kids Don't Play, Honey Don't Front, Lickshot, Ya Know How It Goes, Reel To Reel, Soul Controller, Proper Education, Back It Up, Baby What's Your Name?, 360° (What Goes Around) (SD50 Remix), Who Makes The Loot?
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка

Tangerine Orange с Canary Yellow (LP 1) и Blue Jay с White (LP 2). Полностью ремастерированный Джо Лапортой из Sterling Sound, этот лимитированный тираж будет состоять из двух виниловых пластинок по 180 граммов. Когда альбом «Reel to Reel» вышел в 1992 году, с него было выпущено два сингла, попавших в чарты. Главный сингл «360° (What Goes Around)» занял первое место в чарте Hot Rap Songs, 30-е место в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs и 68-е место в Billboard Hot 100.

Отзывы о товаре Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998513415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grand Puba
Альбом (сингл)
Reel To Reel
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Check Tha Resume, 360° (What Goes Around), That's How We Move It, Check It Out, Big Kids Don't Play, Honey Don't Front, Lickshot, Ya Know How It Goes, Reel To Reel, Soul Controller, Proper Education, Back It Up, Baby What's Your Name?, 360° (What Goes Around) (SD50 Remix), Who Makes The Loot?
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Tangerine Orange с Canary Yellow (LP 1) и Blue Jay с White (LP 2). Полностью ремастерированный Джо Лапортой из Sterling Sound, этот лимитированный тираж будет состоять из двух виниловых пластинок по 180 граммов. Когда альбом «Reel to Reel» вышел в 1992 году, с него было выпущено два сингла, попавших в чарты. Главный сингл «360° (What Goes Around)» занял первое место в чарте Hot Rap Songs, 30-е место в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs и 68-е место в Billboard Hot 100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grand Puba - Reel To Reel (coloured) (0016998513415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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