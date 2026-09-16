Top.Mail.Ru
Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 1
Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 2
Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amber
Альбом (сингл)
Amber
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 1
  • Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 2
  • Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998555910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amber
Альбом (сингл)
Amber
Жанр
House
Трек-лист
Above the Clouds, Love One Another, Spiritual Virginity, Object of Your Desire, Sexual (Li Da Di ), Without You, I Found Myself in You, If I M Not the One, Let S Do It for Love, Don T Wanna Stop, If You Could Read My Mind, How Can I Tell You (The Truth), I M Free, Sexual (Li Da Di), Above the Clouds (Eric Kupper Classic Mix), If You Could Read My Mind (Hex Hector Extended Remix), Love One Another (Junior S Extended Club Remix), Sexual (Li Da Di) (Deep Dish Cheez Whiz Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Above the Clouds, Love One Another, Spiritual Virginity, Object of Your Desire, Sexual (Li Da Di ), Without You, I Found Myself in You, If I M Not the One, Let S Do It for Love, Don T Wanna Stop, If You Could Read My Mind, How Can I Tell You (The Truth), I M Free, Sexual (Li Da Di), Above the Clouds (Eric Kupper Classic Mix), If You Could Read My Mind (Hex Hector Extended Remix), Love One Another (Junior S Extended Club Remix), Sexual (Li Da Di) (Deep Dish Cheez Whiz Remix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998555910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amber
Альбом (сингл)
Amber
Жанр
House
Трек-лист
Above the Clouds, Love One Another, Spiritual Virginity, Object of Your Desire, Sexual (Li Da Di ), Without You, I Found Myself in You, If I M Not the One, Let S Do It for Love, Don T Wanna Stop, If You Could Read My Mind, How Can I Tell You (The Truth), I M Free, Sexual (Li Da Di), Above the Clouds (Eric Kupper Classic Mix), If You Could Read My Mind (Hex Hector Extended Remix), Love One Another (Junior S Extended Club Remix), Sexual (Li Da Di) (Deep Dish Cheez Whiz Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Above the Clouds, Love One Another, Spiritual Virginity, Object of Your Desire, Sexual (Li Da Di ), Without You, I Found Myself in You, If I M Not the One, Let S Do It for Love, Don T Wanna Stop, If You Could Read My Mind, How Can I Tell You (The Truth), I M Free, Sexual (Li Da Di), Above the Clouds (Eric Kupper Classic Mix), If You Could Read My Mind (Hex Hector Extended Remix), Love One Another (Junior S Extended Club Remix), Sexual (Li Da Di) (Deep Dish Cheez Whiz Remix)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amber - Amber (0016998555910) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...