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Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка

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Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - фото 2
Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
THE FIRST ALBUM
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029001013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
THE FIRST ALBUM
Жанр
Диско
Трек-лист
You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, There’s Too Much Blue In Missing You, Diamonds Never Made A Lady, The Night Is Yours – The Night Is Mine, Do You Wanna, Lucky Guy, One In A Million, Bells Of Paris
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка

Альбом достиг первого места в Германии, проведя четыре недели на вершине чартов и 18 недель в топ-10, с продажами более восьми миллионов копий по всему миру. Альбом породил два сингла, с "You're My Heart, You're My Soul", возглавившим чарты в Германии (где он провел четыре недели на вершине), Австрии, Швейцарии и Бельгии, а также вошедшим в пятерку лучших во Франции, Норвегии и Швеции. Эта песня на данный момент получила около полумиллиарда просмотров на YouTube.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029001013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
THE FIRST ALBUM
Жанр
Диско
Трек-лист
You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, There’s Too Much Blue In Missing You, Diamonds Never Made A Lady, The Night Is Yours – The Night Is Mine, Do You Wanna, Lucky Guy, One In A Million, Bells Of Paris
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом достиг первого места в Германии, проведя четыре недели на вершине чартов и 18 недель в топ-10, с продажами более восьми миллионов копий по всему миру. Альбом породил два сингла, с "You're My Heart, You're My Soul", возглавившим чарты в Германии (где он провел четыре недели на вершине), Австрии, Швейцарии и Бельгии, а также вошедшим в пятерку лучших во Франции, Норвегии и Швеции. Эта песня на данный момент получила около полумиллиарда просмотров на YouTube.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modern Talking - The First Album (coloured) (0198029001013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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