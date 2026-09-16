Top.Mail.Ru
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 1
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 2
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In The Streets (Feat. AZ), Call My Name, I Love You For All Seasons (performed by The Revelations)



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In The Streets (Feat. AZ), Call My Name, I Love You For All Seasons (performed by The Revelations)


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...