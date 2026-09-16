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Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка

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Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 1
Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 2
Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 3
Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 4
Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 5
Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 1
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 2
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 3
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 4
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 5
  • Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388879652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation

Отзывы о товаре Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388879652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388879652) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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