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OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка

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OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 2
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 3
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 4
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 5
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 6
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 7
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 8
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 9
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 10
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 11
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 12
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 13
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 14
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 15
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 16
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 17
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 18
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 19
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 20
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 21
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 22
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 23
OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 15
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 16
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 17
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 18
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 19
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 20
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 21
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 22
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 23
  • OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715342
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Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Beginnings Are Such Delicate Times, Eclipse, The Sietch, Water Of Life, A Time Of Quiet Between The Storms, Harvester Attack, Worm Ride, Ornithopter Attack, Each Man Is A Little War, Harkonnen Arena, Spice, Seduction, Never Lose Me, Travel South, Paul Drinks, Resurrection, Arrival, Southern Messiah, The Emperor, Worm Army, Gurney Battle, You Fought Well, Kiss The Ring, Only I Will Remain, Lisan Al Gaib
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка

Саундтрек Ханса Циммера к фильму «Дюна: Часть вторая» — величественный и потрясающий шедевр, достойный одного из лучших фильмов года. Издание на виниле. Ханс Циммер — мастер созерцательных и эпических тем, и здесь он в равной степени демонстрирует и то, и другое. Темы любви прекрасны и нежны, а боевые кличи смелее и значительнее, чем когда-либо, перенося вас в далекие страны, в которых вы хотите затеряться навсегда.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Dune: Part Two (Hans Zimmer) (0810155840167) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Beginnings Are Such Delicate Times, Eclipse, The Sietch, Water Of Life, A Time Of Quiet Between The Storms, Harvester Attack, Worm Ride, Ornithopter Attack, Each Man Is A Little War, Harkonnen Arena, Spice, Seduction, Never Lose Me, Travel South, Paul Drinks, Resurrection, Arrival, Southern Messiah, The Emperor, Worm Army, Gurney Battle, You Fought Well, Kiss The Ring, Only I Will Remain, Lisan Al Gaib
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Ханса Циммера к фильму «Дюна: Часть вторая» — величественный и потрясающий шедевр, достойный одного из лучших фильмов года. Издание на виниле. Ханс Циммер — мастер созерцательных и эпических тем, и здесь он в равной степени демонстрирует и то, и другое. Темы любви прекрасны и нежны, а боевые кличи смелее и значительнее, чем когда-либо, перенося вас в далекие страны, в которых вы хотите затеряться навсегда.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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