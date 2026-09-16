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Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка

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Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732618832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me G
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me Gnossienne

Отзывы о товаре Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732618832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me G
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me Gnossienne
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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