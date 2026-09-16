Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 715277
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732618832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me G
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me Gnossienne
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732618832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Best Of
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me G
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lent Et Triste, Lent Et Grave, Caresse, S?v?re R?primande, Seul ? La Maison, La Balancoire, Le R?veil De La Mari?e, Colin-maillard, Le Carnaval, Le Golf, D'holothurie, Cr?puscule Matinal (De Midi), Le Piccadilly, Sur Un Vaisseau, Petite Ouverture ? Danser, Grande Ritournelle, I. Lent, II. Avec ?tonnement, III. Lent, IV. Lent, V. Mod?r?, VI. Avec Conviction Et Avec Une Tristesse Rigoureuse, De L'enfance De Pantagruel-Reverie, Morceau No. 1, Morceau No. 2, Valse-ballet in B-flat Major, Troisi?me Gnossienne
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Various Artists - Satie: Best Of (5021732618832) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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