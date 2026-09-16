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Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка

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Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 1
Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 2
Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 3
Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 4
Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
BOSTON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 1
  • Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 2
  • Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 3
  • Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 4
  • Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0194397773613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
BOSTON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
More Than A Feeling, Peace Of Mind, Foreplay/Long Time, Rock & Roll Band, Smokin', Hitch A Ride, Something About You, Let Me Take You Home Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка

«Boston» — дебютный студийный альбом американской рок-группы Boston, выпущенный на лейбле Epic Records 25 августа 1976 года.

Отзывы о товаре Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0194397773613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
BOSTON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
More Than A Feeling, Peace Of Mind, Foreplay/Long Time, Rock & Roll Band, Smokin', Hitch A Ride, Something About You, Let Me Take You Home Tonight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Boston» — дебютный студийный альбом американской рок-группы Boston, выпущенный на лейбле Epic Records 25 августа 1976 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boston - Boston (0194397773613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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