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Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка

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Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка - фото 1
Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
Phantom Idol
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Coconut Spaceship
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Coconut Spaceship
Barcode
[0198391938283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
Phantom Idol
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fate Came Knocking, Wake Up Time, Living in a Cave, Come on Now, Haunt Me, No Reflection, Another Getaway, Speed of Light, Way Down, Not Laughing Anymore, Middle of the Room, Turn Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fate Came Knocking, Wake Up Time, Living in a Cave, Come on Now, Haunt Me, No Reflection, Another Getaway, Speed of Light, Way Down, Not Laughing Anymore, Middle of the Room, Turn Away

Отзывы о товаре Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Coconut Spaceship
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Coconut Spaceship
Barcode
[0198391938283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
Phantom Idol
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fate Came Knocking, Wake Up Time, Living in a Cave, Come on Now, Haunt Me, No Reflection, Another Getaway, Speed of Light, Way Down, Not Laughing Anymore, Middle of the Room, Turn Away
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fate Came Knocking, Wake Up Time, Living in a Cave, Come on Now, Haunt Me, No Reflection, Another Getaway, Speed of Light, Way Down, Not Laughing Anymore, Middle of the Room, Turn Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Phases - Phantom Idol (0198391938283) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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