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Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка

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Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 1
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 2
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 3
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 4
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 5
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 6
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 7
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 8
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 1
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 2
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 3
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 4
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 5
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 6
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 7
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 8
  • Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964165869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Horse, Rabbit Hole (Cowards. Pt. 1), Jim Jones (Cowards. Pt. 2), Hallucinations, Wolves (Love & Light), Karma Goddess, Blood Out In The Fields, AI Phobias, Shocked At The End Of The World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка

Титаны хард-рока Chevelle получившие платиновый статус возвращаются с первым альбомом за почти пять лет, «Bright as Blasphemy ». Альбом, включающий недавний сингл «Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)», демонстрирует блестящую форму группы, удостоенной премии «Грэмми».

Отзывы о товаре Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964165869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Horse, Rabbit Hole (Cowards. Pt. 1), Jim Jones (Cowards. Pt. 2), Hallucinations, Wolves (Love & Light), Karma Goddess, Blood Out In The Fields, AI Phobias, Shocked At The End Of The World
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Титаны хард-рока Chevelle получившие платиновый статус возвращаются с первым альбомом за почти пять лет, «Bright as Blasphemy ». Альбом, включающий недавний сингл «Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)», демонстрирует блестящую форму группы, удостоенной премии «Грэмми».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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