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SSD Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2450
Скорость записи, Мб/с
2450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление, Вт
3.1
  • Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G) - фото 2
  • Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715055
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2450
Скорость записи, Мб/с
2450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
3.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
26

Описание товара Накопитель SSD Hikvision 1Tb (HS-SSD-WAVE(P) 1024G)

SSD-накопитель Hikvision HS-SSD-WAVE(P) 1024G 1ТБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных. 5 базовых правил выбора SSD-накопителя Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает максимальную производительность, низкое энергопотребление и совместимость с большинством современных систем. Интерфейс PCIe 3.0 x4 предлагает высокую пропускную способность, позволяя накопителю работать заметно быстрее и обеспечивая комфортную работу в приложениях, требовательных к скорости. С вместимостью SSD более 1 ТБ (1024 ГБ) вы сможете хранить все важные файлы, мультимедиа и игры, при этом наслаждаться высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжёлых приложений. Поддержка NVMe обеспечивает значительно более высокие скорости работы SSD, раскрывая полную производительность накопителя и ускоряя запуск приложений.

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2450
Скорость записи, Мб/с
2450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
3.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Hikvision HS-SSD-WAVE(P) 1024G 1ТБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных. 5 базовых правил выбора SSD-накопителя Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает максимальную производительность, низкое энергопотребление и совместимость с большинством современных систем. Интерфейс PCIe 3.0 x4 предлагает высокую пропускную способность, позволяя накопителю работать заметно быстрее и обеспечивая комфортную работу в приложениях, требовательных к скорости. С вместимостью SSD более 1 ТБ (1024 ГБ) вы сможете хранить все важные файлы, мультимедиа и игры, при этом наслаждаться высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжёлых приложений. Поддержка NVMe обеспечивает значительно более высокие скорости работы SSD, раскрывая полную производительность накопителя и ускоряя запуск приложений.
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