Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8)
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715023
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8)
Накопитель SSD AMD SATA 960GB R3MS0960G8 Radeon mSATA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD AMD SATA 960GB R3MS0960G8 Radeon mSATA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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