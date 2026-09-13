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SSD Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8)

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Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 1
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Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 3
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Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 5
Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
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  • Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 5
  • Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715023
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Характеристики

Бренд
AMD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8)

Накопитель SSD AMD SATA 960GB R3MS0960G8 Radeon mSATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8)




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Характеристики
Бренд
AMD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD AMD SATA 960GB R3MS0960G8 Radeon mSATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD AMD SATA 960Gb Radeon (R3MS0960G8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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