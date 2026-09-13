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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714508
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Смартфон, адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения карт, документация
Линейка
Huawei Pura 80 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 + 48 + 40 МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
545
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
490
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Pro 12/512Gb (51098KGQ) White
HUAWEI Pura 80 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким OLED дисплеем с диагональю 6,8 дюймов и разрешением 2848x1276 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HUAWEI Pura 80 Pro оснащен мощным процессором Kirin 9020, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
Четверная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5170 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HUAWEI Pura 80 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон, адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения карт, документация
Линейка
Huawei Pura 80 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 + 48 + 40 МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
545
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI Pura 80 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким OLED дисплеем с диагональю 6,8 дюймов и разрешением 2848x1276 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HUAWEI Pura 80 Pro оснащен мощным процессором Kirin 9020, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
Четверная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5170 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HUAWEI Pura 80 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон Huawei Pura 80 Pro 12/512Gb (51098KGQ) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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