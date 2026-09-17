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Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748147
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чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXP HUAWEI
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6.6-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 1.5K. AMOLED-дисплей с технологией LTPO передает 1 млрд цветов и оттенков, поддерживает частоту обновления 140 Гц для сохранения плавности видео и игр. Модель с 256 ГБ встроенной памяти поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами. Стереодинамики с технологией HUAWEI Histen создают эффект объемного звука, не хрипят на предельной громкости.
HUAWEI Pura 90s Pro выполнен в розовом корпусе со стеклянной задней панелью и покрытием Kunlun Glass для защиты экрана от царапин. Основная камера с четырьмя модулями поддерживает цифровой и оптический зум, широкоугольный и другие режимы. Устройство способно записывать видео 4K с частотой до 60 кадр/сек, использовать функции замедленной съемки и таймлапс. Фронтальная камера на 13 Мп дополнена набором фотофильтров и режимов для селфи.
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6.6-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 1.5K. AMOLED-дисплей с технологией LTPO передает 1 млрд цветов и оттенков, поддерживает частоту обновления 140 Гц для сохранения плавности видео и игр. Модель с 256 ГБ встроенной памяти поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами. Стереодинамики с технологией HUAWEI Histen создают эффект объемного звука, не хрипят на предельной громкости.
HUAWEI Pura 90s Pro выполнен в розовом корпусе со стеклянной задней панелью и покрытием Kunlun Glass для защиты экрана от царапин. Основная камера с четырьмя модулями поддерживает цифровой и оптический зум, широкоугольный и другие режимы. Устройство способно записывать видео 4K с частотой до 60 кадр/сек, использовать функции замедленной съемки и таймлапс. Фронтальная камера на 13 Мп дополнена набором фотофильтров и режимов для селфи.
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098YXP HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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