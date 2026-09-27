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Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748150
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чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL HUAWEI
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK (51098YXL)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Устройство 2026 года порадует вас высокой производительностью и впечатляющими возможностями.
**Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?**
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен и игр.
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно места для всех ваших данных:** 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Четырёхкамерная система:** делайте потрясающие снимки с помощью четырёх тыловых камер.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки.
* **Современные технологии связи:** Bluetooth 6.0, WiFi 802.11be, поддержка двух SIM-карт, NFC — всё, что нужно для комфортного общения и работы.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка быстрой и беспроводной зарядки;
* проводной интерфейс USB Type-C;
* стильный монолитный корпус из стекла в чёрном цвете.
Выберите Huawei Pura 90s PRO — смартфон, который сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и высокую производительность!
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK (51098YXL)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Устройство 2026 года порадует вас высокой производительностью и впечатляющими возможностями.
**Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?**
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен и игр.
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно места для всех ваших данных:** 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Четырёхкамерная система:** делайте потрясающие снимки с помощью четырёх тыловых камер.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки.
* **Современные технологии связи:** Bluetooth 6.0, WiFi 802.11be, поддержка двух SIM-карт, NFC — всё, что нужно для комфортного общения и работы.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка быстрой и беспроводной зарядки;
* проводной интерфейс USB Type-C;
* стильный монолитный корпус из стекла в чёрном цвете.
Выберите Huawei Pura 90s PRO — смартфон, который сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и высокую производительность!
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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