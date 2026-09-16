Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini
Электрический водонагреватель Royal Thermo UniTap Mini предназначен для быстрого и удобного нагрева воды в бытовых условиях, включая кухню и ванную. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни отличается компактным размером и простотой установки устройство крепится непосредственно на стандартный смеситель без необходимости его демонтажа. Благодаря аэродинамическим формам и белому цвету прибор органично вписывается в интерьер, не занимая дополнительного пространства. Встроенный цифровой дисплей позволяет контролировать температуру с точностью до одного градуса, что обеспечивает комфортное использование. Модель оснащена мощным ТЭНом мощностью 3,3 кВт, обеспечивающим мгновенный нагрев воды с производительностью 1,48 литра в минуту. Максимальная температура нагрева достигает 60 С, а механическое управление позволяет легко регулировать параметры. Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini имеет класс защиты IPX4, что гарантирует надежную работу в условиях повышенной влажности и попадания капель воды, что особенно важно для использования в ванной комнате и на кухне. Устройство оснащено защитой от перегрева и индикацией включения, что повышает безопасность эксплуатации. Этот электрический водонагреватель подходит для помещений любого размера и не требует специальных навыков для монтажа. В комплект входят все необходимые переходники и крепежи, позволяющие установить прибор на любой смеситель. UniTap Mini станет практичным решением для тех, кто ищет компактный и эффективный проточный водонагреватель для кухни или ванны, обеспечивающий быстрый доступ к горячей воде без лишних затрат пространства и времени.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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