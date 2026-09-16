Top.Mail.Ru
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 3
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 4
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 5
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 6
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 7
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 8
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 9
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
17х9х8
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 3
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 4
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 6
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 7
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 8
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 9
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
2 110 руб.  2 850 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini
2 110 руб. -26%
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Монтаж
над раковиной
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель со шнуром питания Евровилка Инструкция пользователя Гарантийный талон (в инструкции; крепежей и уплотнителей
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
17
Глубина, см
8
Габариты (ВxШxГ), см
17х9х8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х11
Вес, кг.
1.1

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini

Электрический водонагреватель Royal Thermo UniTap Mini предназначен для быстрого и удобного нагрева воды в бытовых условиях, включая кухню и ванную. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни отличается компактным размером и простотой установки устройство крепится непосредственно на стандартный смеситель без необходимости его демонтажа. Благодаря аэродинамическим формам и белому цвету прибор органично вписывается в интерьер, не занимая дополнительного пространства. Встроенный цифровой дисплей позволяет контролировать температуру с точностью до одного градуса, что обеспечивает комфортное использование. Модель оснащена мощным ТЭНом мощностью 3,3 кВт, обеспечивающим мгновенный нагрев воды с производительностью 1,48 литра в минуту. Максимальная температура нагрева достигает 60 С, а механическое управление позволяет легко регулировать параметры. Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini имеет класс защиты IPX4, что гарантирует надежную работу в условиях повышенной влажности и попадания капель воды, что особенно важно для использования в ванной комнате и на кухне. Устройство оснащено защитой от перегрева и индикацией включения, что повышает безопасность эксплуатации. Этот электрический водонагреватель подходит для помещений любого размера и не требует специальных навыков для монтажа. В комплект входят все необходимые переходники и крепежи, позволяющие установить прибор на любой смеситель. UniTap Mini станет практичным решением для тех, кто ищет компактный и эффективный проточный водонагреватель для кухни или ванны, обеспечивающий быстрый доступ к горячей воде без лишних затрат пространства и времени.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Монтаж
над раковиной
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель со шнуром питания Евровилка Инструкция пользователя Гарантийный талон (в инструкции; крепежей и уплотнителей
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Развернуть
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
17
Глубина, см
8
Габариты (ВxШxГ), см
17х9х8
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический водонагреватель Royal Thermo UniTap Mini предназначен для быстрого и удобного нагрева воды в бытовых условиях, включая кухню и ванную. Этот проточный водонагреватель для ванны и кухни отличается компактным размером и простотой установки устройство крепится непосредственно на стандартный смеситель без необходимости его демонтажа. Благодаря аэродинамическим формам и белому цвету прибор органично вписывается в интерьер, не занимая дополнительного пространства. Встроенный цифровой дисплей позволяет контролировать температуру с точностью до одного градуса, что обеспечивает комфортное использование. Модель оснащена мощным ТЭНом мощностью 3,3 кВт, обеспечивающим мгновенный нагрев воды с производительностью 1,48 литра в минуту. Максимальная температура нагрева достигает 60 С, а механическое управление позволяет легко регулировать параметры. Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini имеет класс защиты IPX4, что гарантирует надежную работу в условиях повышенной влажности и попадания капель воды, что особенно важно для использования в ванной комнате и на кухне. Устройство оснащено защитой от перегрева и индикацией включения, что повышает безопасность эксплуатации. Этот электрический водонагреватель подходит для помещений любого размера и не требует специальных навыков для монтажа. В комплект входят все необходимые переходники и крепежи, позволяющие установить прибор на любой смеситель. UniTap Mini станет практичным решением для тех, кто ищет компактный и эффективный проточный водонагреватель для кухни или ванны, обеспечивающий быстрый доступ к горячей воде без лишних затрат пространства и времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo UniTap Mini - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2110 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...