Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 680 руб. 3 680 руб.
В наличии
Код товара: 714251
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 680 руб. -27%
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Развернуть
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - стоимость товара 2680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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