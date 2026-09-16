Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (6,5 kW) - кран+душ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 770 руб. 3 800 руб.
В наличии
Код товара: 714235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 770 руб. -27%
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Особенности
кран и душевая лейка в комплекте
Производительность, л/мин
3.1
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (6,5 kW) - кран+душ
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (6,5 kW) - кран+душ
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Особенности
кран и душевая лейка в комплекте
Производительность, л/мин
3.1
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Развернуть
Защита от перегрева
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Страна производитель
Китай
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (6,5 kW) - кран+душ
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (6,5 kW) - кран+душ – стоимость товара 2770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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