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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 031 руб.  3 570 руб. 

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2 879 руб. 

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В наличии
Код товара: 714239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ
3 031 руб. -15%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
документация; водонагреватель
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Ширина, см
27
Высота, см
13.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ

Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. У моделей 3,5 кВт сетевой кабель с вилкой входит в комплект.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
документация; водонагреватель
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Развернуть
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Ширина, см
27
Высота, см
13.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
Страна производитель
Китай
Описание
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. У моделей 3,5 кВт сетевой кабель с вилкой входит в комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix S (3,5 kW) - душ - стоимость товара 3031 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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