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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ

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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 1
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 2
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 3
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 4
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 3
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 4
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 680 руб.  3 680 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ
2 680 руб. -27%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ

Модели серии 3-logic – это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду до нужной температуры – достаточно лишь открыть кран. Приборы можно устанавливать даже в скромных по площади помещениях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 3 режима мощности, снабжены датчиками защиты и отличаются высокой производительностью. Установка приборов требует минимум времени и сил.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Описание
Модели серии 3-logic – это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду до нужной температуры – достаточно лишь открыть кран. Приборы можно устанавливать даже в скромных по площади помещениях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 3 режима мощности, снабжены датчиками защиты и отличаются высокой производительностью. Установка приборов требует минимум времени и сил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (5,5 kW) - кран+душ - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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