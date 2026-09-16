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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ

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Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 1
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 2
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 3
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 4
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 5
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 3
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 4
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 5
  • Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 600 руб.  3 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ
2 600 руб. -27%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейкадушевой шлангизливинструкциямонтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ

Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS – проточная модель, которая осуществляет нагрев воды сразу после открытия крана. Производительность составляет 2 л/мин. Максимальная температура нагрева – 60 °C. Этого достаточно для того, чтобы принять ванну или помыть посуду. Гидравлическая система управления даст возможность поддерживать температуру в зависимости от регулировок смесителя и величина потока. Вы сможете выбирать 1 из 3 режимов мощности под ваши нужды. Это позволить экономить электроэнергию. Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS оборудован кнопочной панелью управления для доступа к функционалу. Устройству не страшно воздействие влаги, оно также защищено от перегрева и включения без воды. Обратите внимание, что устройство не подключается напрямую к системе водоснабжения и обслуживает только одну точку водоразбора.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейкадушевой шлангизливинструкциямонтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5х10х27
Описание
Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS – проточная модель, которая осуществляет нагрев воды сразу после открытия крана. Производительность составляет 2 л/мин. Максимальная температура нагрева – 60 °C. Этого достаточно для того, чтобы принять ванну или помыть посуду. Гидравлическая система управления даст возможность поддерживать температуру в зависимости от регулировок смесителя и величина потока. Вы сможете выбирать 1 из 3 режимов мощности под ваши нужды. Это позволить экономить электроэнергию. Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS оборудован кнопочной панелью управления для доступа к функционалу. Устройству не страшно воздействие влаги, оно также защищено от перегрева и включения без воды. Обратите внимание, что устройство не подключается напрямую к системе водоснабжения и обслуживает только одну точку водоразбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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