Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ
2 978 руб.
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. Система управления Гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной. Производительность Отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу. Безопасность Водонагреватель оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Удобство в эксплуатации Легко и быстро подключается к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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