Водонагреватель проточный Ballu StreamTap
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Ballu StreamTap
Электрический водонагреватель Ballu StreamTap проточный водонагреватель для ванны и кухни, который мгновенно подает горячую воду при включении, заменяя классический смеситель. Его современный дизайн и удобный шланг-излив обеспечивают комфорт при мытье посуды и фруктов, а механическое управление позволяет легко регулировать температуру воды от 30 до 60 С. Водонагреватель прост в монтаже и подключается к стандартной розетке 220 В, что делает его практичным решением для быстрого нагрева воды в любых условиях. Корпус выполнен из белого пластика, а нагревательный элемент из стали с трубчатой конструкцией мощностью 3,3 кВт. Прибор обеспечивает производительность до 1,3 л горячей воды в минуту, что достаточно для ежедневных бытовых нужд. Встроенная система защиты предотвращает включение без воды и перегрев, а класс пылевлагозащищенности IPX4 гарантирует надежность эксплуатации. Электрический водонагреватель оснащён индикатором включения и устанавливается вертикально на раковину или столешницу с нижним подключением. Решение подходит для тех, кто ищет компактный и функциональный проточный водонагреватель на кухню или в ванную, где требуется быстрый доступ к горячей воде без сложного монтажа. Устройство оптимально для установки вместо обычного крана, обеспечивая удобство и безопасность при эксплуатации. Такой проточный водонагреватель для кухни и ванны станет практичным дополнением в жилых и рабочих помещениях, где важна мгновенная подача горячей воды.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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