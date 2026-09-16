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Водонагреватель проточный Ballu StreamTap купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Ballu StreamTap

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Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 8
Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 9
Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
16х10х6
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 1
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 2
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 3
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 4
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 5
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 6
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 7
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 8
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 9
  • Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
2 190 руб.  2 970 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714236
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Ballu StreamTap
2 190 руб. -26%
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
документация; водонагреватель
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
11
Высота, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
16х10х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х11
Вес, кг.
1.1

Описание товара Водонагреватель проточный Ballu StreamTap

Электрический водонагреватель Ballu StreamTap проточный водонагреватель для ванны и кухни, который мгновенно подает горячую воду при включении, заменяя классический смеситель. Его современный дизайн и удобный шланг-излив обеспечивают комфорт при мытье посуды и фруктов, а механическое управление позволяет легко регулировать температуру воды от 30 до 60 С. Водонагреватель прост в монтаже и подключается к стандартной розетке 220 В, что делает его практичным решением для быстрого нагрева воды в любых условиях. Корпус выполнен из белого пластика, а нагревательный элемент из стали с трубчатой конструкцией мощностью 3,3 кВт. Прибор обеспечивает производительность до 1,3 л горячей воды в минуту, что достаточно для ежедневных бытовых нужд. Встроенная система защиты предотвращает включение без воды и перегрев, а класс пылевлагозащищенности IPX4 гарантирует надежность эксплуатации. Электрический водонагреватель оснащён индикатором включения и устанавливается вертикально на раковину или столешницу с нижним подключением. Решение подходит для тех, кто ищет компактный и функциональный проточный водонагреватель на кухню или в ванную, где требуется быстрый доступ к горячей воде без сложного монтажа. Устройство оптимально для установки вместо обычного крана, обеспечивая удобство и безопасность при эксплуатации. Такой проточный водонагреватель для кухни и ванны станет практичным дополнением в жилых и рабочих помещениях, где важна мгновенная подача горячей воды.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Ballu StreamTap




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
документация; водонагреватель
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Развернуть
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
11
Высота, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
16х10х6
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический водонагреватель Ballu StreamTap проточный водонагреватель для ванны и кухни, который мгновенно подает горячую воду при включении, заменяя классический смеситель. Его современный дизайн и удобный шланг-излив обеспечивают комфорт при мытье посуды и фруктов, а механическое управление позволяет легко регулировать температуру воды от 30 до 60 С. Водонагреватель прост в монтаже и подключается к стандартной розетке 220 В, что делает его практичным решением для быстрого нагрева воды в любых условиях. Корпус выполнен из белого пластика, а нагревательный элемент из стали с трубчатой конструкцией мощностью 3,3 кВт. Прибор обеспечивает производительность до 1,3 л горячей воды в минуту, что достаточно для ежедневных бытовых нужд. Встроенная система защиты предотвращает включение без воды и перегрев, а класс пылевлагозащищенности IPX4 гарантирует надежность эксплуатации. Электрический водонагреватель оснащён индикатором включения и устанавливается вертикально на раковину или столешницу с нижним подключением. Решение подходит для тех, кто ищет компактный и функциональный проточный водонагреватель на кухню или в ванную, где требуется быстрый доступ к горячей воде без сложного монтажа. Устройство оптимально для установки вместо обычного крана, обеспечивая удобство и безопасность при эксплуатации. Такой проточный водонагреватель для кухни и ванны станет практичным дополнением в жилых и рабочих помещениях, где важна мгновенная подача горячей воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Ballu StreamTap - стоимость товара 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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