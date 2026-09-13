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Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue

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Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 1
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 2
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 3
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 4
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 5
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 6
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 7
Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 1
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 3
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 4
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 5
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 6
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 7
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 850 руб.  16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714223
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue

Смартфоны POCO представляют собой современное сочетание высоких технологий и доступности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей. Эта модель оснащена обширным набором характеристик, которые делают её прекрасным выбором для повседневного использования. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 6,9 дюймов. Большой и яркий дисплей обеспечивает комфортное чтение, просмотр видео и игры. - **Производительность:** Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и оснащён 6 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную и быструю работу даже при интенсивном использовании. - **Встроенная память:** 128 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. - **Аккумулятор:** Ёмкость 7000 мА·ч, основанная на технологии Si-C, обеспечивающая длительное время работы в режиме ожидания до 55 часов. - **Конструкция:** Корпус из пластика, защищённый по стандарту IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. - **Связь и сеть:** Поддержка 4G LTE и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, обеспечивающие высокую скорость передачи данных. - **Навигация:** Поддержка систем BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS обеспечивает точное и надёжное позиционирование. Дополнительной особенностью является поддержка двух SIM-карт, что делает смартфон удобным для тех, кто хочет сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Кроме того, на устройство распространяется 12-месячная гарантия, что добавляет уверенности в его надёжности и качестве. POCO предоставляет баланс между функциональностью, долговременностью и экономичностью, идеальное для активного использования в любой ситуации.

Отзывы о товаре Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны POCO представляют собой современное сочетание высоких технологий и доступности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей. Эта модель оснащена обширным набором характеристик, которые делают её прекрасным выбором для повседневного использования. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 6,9 дюймов. Большой и яркий дисплей обеспечивает комфортное чтение, просмотр видео и игры. - **Производительность:** Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и оснащён 6 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную и быструю работу даже при интенсивном использовании. - **Встроенная память:** 128 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. - **Аккумулятор:** Ёмкость 7000 мА·ч, основанная на технологии Si-C, обеспечивающая длительное время работы в режиме ожидания до 55 часов. - **Конструкция:** Корпус из пластика, защищённый по стандарту IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. - **Связь и сеть:** Поддержка 4G LTE и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, обеспечивающие высокую скорость передачи данных. - **Навигация:** Поддержка систем BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS обеспечивает точное и надёжное позиционирование. Дополнительной особенностью является поддержка двух SIM-карт, что делает смартфон удобным для тех, кто хочет сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Кроме того, на устройство распространяется 12-месячная гарантия, что добавляет уверенности в его надёжности и качестве. POCO предоставляет баланс между функциональностью, долговременностью и экономичностью, идеальное для активного использования в любой ситуации.
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Отзывы


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