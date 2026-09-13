Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue
Смартфоны POCO представляют собой современное сочетание высоких технологий и доступности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей. Эта модель оснащена обширным набором характеристик, которые делают её прекрасным выбором для повседневного использования. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 6,9 дюймов. Большой и яркий дисплей обеспечивает комфортное чтение, просмотр видео и игры. - **Производительность:** Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и оснащён 6 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную и быструю работу даже при интенсивном использовании. - **Встроенная память:** 128 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. - **Аккумулятор:** Ёмкость 7000 мА·ч, основанная на технологии Si-C, обеспечивающая длительное время работы в режиме ожидания до 55 часов. - **Конструкция:** Корпус из пластика, защищённый по стандарту IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. - **Связь и сеть:** Поддержка 4G LTE и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, обеспечивающие высокую скорость передачи данных. - **Навигация:** Поддержка систем BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS обеспечивает точное и надёжное позиционирование. Дополнительной особенностью является поддержка двух SIM-карт, что делает смартфон удобным для тех, кто хочет сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Кроме того, на устройство распространяется 12-месячная гарантия, что добавляет уверенности в его надёжности и качестве. POCO предоставляет баланс между функциональностью, долговременностью и экономичностью, идеальное для активного использования в любой ситуации.
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