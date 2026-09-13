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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 17
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2622x1206
Процессор
Apple A19
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Камера, МП
48 + 48 Mpx
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714157
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Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 256Gb (MG694J/A) Mist Blue
Встречайте iPhone 17. Благодаря сглаженным краям, более тонким рамкам и прочным материалам, таким как Ceramic Shield 2 на передней панели, он выглядит великолепным. Вы сможете увидеть и сделать больше всего, что вам нравится, на 6,3 -дюймовом дисплее Super Retina XDR. Наслаждайтесь более плавной прокруткой и более захватывающим игровым процессом благодаря ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.
iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной основной камерой Fusion с 2-кратным оптическим телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion с разрешением в 4 раза больше, чем у сверхширокоугольной камеры iPhone 16. Теперь сверхширокоугольные фотографии по умолчанию имеют разрешение 24 МП — идеальный размер файла для хранения и публикации в высоком качестве. Вы получите потрясающие снимки сверхвысокого разрешения — как вблизи, так и издалека, в помещении и на улице, в условиях как яркого, так и слабого освещения.
Процессор A19 выполнен по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает значительный прирост энергоэффективности и графической мощности, сопоставимой с чипами серии M2. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности.
Встречайте iPhone 17. Благодаря сглаженным краям, более тонким рамкам и прочным материалам, таким как Ceramic Shield 2 на передней панели, он выглядит великолепным. Вы сможете увидеть и сделать больше всего, что вам нравится, на 6,3 -дюймовом дисплее Super Retina XDR. Наслаждайтесь более плавной прокруткой и более захватывающим игровым процессом благодаря ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.
iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной основной камерой Fusion с 2-кратным оптическим телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion с разрешением в 4 раза больше, чем у сверхширокоугольной камеры iPhone 16. Теперь сверхширокоугольные фотографии по умолчанию имеют разрешение 24 МП — идеальный размер файла для хранения и публикации в высоком качестве. Вы получите потрясающие снимки сверхвысокого разрешения — как вблизи, так и издалека, в помещении и на улице, в условиях как яркого, так и слабого освещения.
Процессор A19 выполнен по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает значительный прирост энергоэффективности и графической мощности, сопоставимой с чипами серии M2. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности.
Смартфон Apple iPhone 17 256Gb (MG694J/A) Mist Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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