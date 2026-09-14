Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White
Смартфон Samsung — это современное сочетание инноваций и элегантности, спроектированное, чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Изготовленный во Вьетнаме, этот белоснежный гаджет отличается стильным и прочным корпусом, выполненным из металла и стекла, что не только придаёт ему роскошный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. Одной из ключевых особенностей смартфона является его влагозащищённый корпус, соответствующий классу защиты IP68, который гарантирует защиту от пыли и влаги, позволяя использовать устройство в любых погодных условиях. На передней панели устройства расположился великолепный 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120x1440 пикселей. Высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавное отображение всех графических элементов и превосходный пользовательский опыт при просмотре видео или во время игр. Смартфон оснащён мощным 10-ядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что гарантирует высокую производительность и бесперебойную работу всех приложений и игр. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет смартфону справляться с многозадачностью на высшем уровне. Для хранения данных предусмотрено целых 512 Гб встроенной памяти, обеспечивая достаточно места для всех ваших фотографий, видео, приложений и других файлов. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним технологиям и улучшенной функциональности. Этот смартфон Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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