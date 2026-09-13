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Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый

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Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 1
Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 2
Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 3
Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 4
Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 1
  • Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 2
  • Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 3
  • Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 4
  • Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
17 280 руб.  26 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714131
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый

Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme 15T 8/256Gb темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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