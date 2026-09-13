Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange
Смартфон BLACKVIEW BL7000 8/256GB — это мощный и надежный смартфон с впечатляющими характеристиками. Он оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Яркий 6.78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц подарит вам насыщенные цвета и плавную картинку. Основная камера на 50 Мп с цифровым зумом, широкоугольной съемкой и автофокусом позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни, а фронтальная камера на 32 Мп — сделать качественные селфи. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810G, что делает его идеальным спутником в любых условиях.
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