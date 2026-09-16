Top.Mail.Ru
Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Beck-Ola
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732725240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Beck-Ola
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All Shook Up, Spanish Boots, Girl From Mill Valley, Jailhouse Rock, Plynth (Water Down The Drain), The Hangman's Knee, Rice Pudding
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Shook Up, Spanish Boots, Girl From Mill Valley, Jailhouse Rock, Plynth (Water Down The Drain), The Hangman's Knee, Rice Pudding

Отзывы о товаре Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732725240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Beck-Ola
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
All Shook Up, Spanish Boots, Girl From Mill Valley, Jailhouse Rock, Plynth (Water Down The Drain), The Hangman's Knee, Rice Pudding
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Shook Up, Spanish Boots, Girl From Mill Valley, Jailhouse Rock, Plynth (Water Down The Drain), The Hangman's Knee, Rice Pudding
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Beck - Beck-Ola (White) (5021732725240) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...