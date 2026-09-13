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Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка

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Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка - фото 1
Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman 2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка - фото 1
  • Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712232
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964143607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mickey Mouse And The Goodbye Man, Worm Tamer, Heathen Child, When My Baby Comes, What I Know, Evil, Kitchenette, Palaces Of Montezuma, Bellringer Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка

Когда в 2007 году вышел дебютный альбом Grinderman Ник Кейв Уоррен Эллис Джим Склавунос и Мартин Кейси создали безрассудное, пьяное животное, ставшее альтер-эго Bad Seeds. Альбом перекинул мост через территорию, которую разрабатывали все – от The Stooges до Suicide и Бо Диддли. Grinderman 2, вновь записанный в компании продюсера Ника Лонея – более отточенный и продуманный альбом, чем предыдущий, но при этом более авантюрный в плане звука, рок-н-ролльный альбом с яростью. Вступительная композиция « Mickey Mouse and the Goodbye Man » ближе всего к песням с предыдущего альбома, но ощущается, будто она пришла через « Radio Ethiopia » Патти Смит Howlin' Wolf и The Scientists. Это чистый грязный, пошлый, диссонирующий рок. Болотный, непристойный блюз « Kitchenette » включает бас Кейси, кружащийся вокруг искаженной, Echoplexed электрогитары, электрического бузуки и джунглевых тамтамов и бас-бочки. Кейв исполняет свой лучший развратный блюзовый вой — если бы Чарльз Буковски пел блюз, именно так он бы звучал. « Worm Tamer » — это громоподобная, сцепленная спираль трехнотных вампиров на электрогитаре и скрипке; Здесь есть орган, звучащий как Sun Ra в театре бурлеска, и упругий грув в ритм-секции, который грозит сбить всё с рельсов, но намеренно этого не делает. Хотя контролируемая обратная связь намекает на самые ранние звуки живых выступлений Bad Seeds, многослойный гармонический вокал и напряжённое напряжение между ритм-гитарой и ведущими инструментами — всё это на высоте — демонстрируют дисциплинированную изысканность. Звучит как встреча Loop, Spiritualized и Ash Ra с мчащимся гаражным роком XXI века: искажённые лупы гитары, органа и барабанов, замаскированные под искажённые звуки, движут жутким, скандирующим вокалом, который в ответ грохочет, грохочет и трещит. Grinderman 2 с его обширной текстурной и атмосферной палитрой и намеренно продуманной динамичной напыщенностью по-прежнему содержит в себе избыток рок-н-ролльного адреналина и пропитан комическим флёром, но при этом он больше похож на новое, более экспериментальное направление группы, чем на продолжение предшественника.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964143607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mickey Mouse And The Goodbye Man, Worm Tamer, Heathen Child, When My Baby Comes, What I Know, Evil, Kitchenette, Palaces Of Montezuma, Bellringer Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Когда в 2007 году вышел дебютный альбом Grinderman Ник Кейв Уоррен Эллис Джим Склавунос и Мартин Кейси создали безрассудное, пьяное животное, ставшее альтер-эго Bad Seeds. Альбом перекинул мост через территорию, которую разрабатывали все – от The Stooges до Suicide и Бо Диддли. Grinderman 2, вновь записанный в компании продюсера Ника Лонея – более отточенный и продуманный альбом, чем предыдущий, но при этом более авантюрный в плане звука, рок-н-ролльный альбом с яростью. Вступительная композиция « Mickey Mouse and the Goodbye Man » ближе всего к песням с предыдущего альбома, но ощущается, будто она пришла через « Radio Ethiopia » Патти Смит Howlin' Wolf и The Scientists. Это чистый грязный, пошлый, диссонирующий рок. Болотный, непристойный блюз « Kitchenette » включает бас Кейси, кружащийся вокруг искаженной, Echoplexed электрогитары, электрического бузуки и джунглевых тамтамов и бас-бочки. Кейв исполняет свой лучший развратный блюзовый вой — если бы Чарльз Буковски пел блюз, именно так он бы звучал. « Worm Tamer » — это громоподобная, сцепленная спираль трехнотных вампиров на электрогитаре и скрипке; Здесь есть орган, звучащий как Sun Ra в театре бурлеска, и упругий грув в ритм-секции, который грозит сбить всё с рельсов, но намеренно этого не делает. Хотя контролируемая обратная связь намекает на самые ранние звуки живых выступлений Bad Seeds, многослойный гармонический вокал и напряжённое напряжение между ритм-гитарой и ведущими инструментами — всё это на высоте — демонстрируют дисциплинированную изысканность. Звучит как встреча Loop, Spiritualized и Ash Ra с мчащимся гаражным роком XXI века: искажённые лупы гитары, органа и барабанов, замаскированные под искажённые звуки, движут жутким, скандирующим вокалом, который в ответ грохочет, грохочет и трещит. Grinderman 2 с его обширной текстурной и атмосферной палитрой и намеренно продуманной динамичной напыщенностью по-прежнему содержит в себе избыток рок-н-ролльного адреналина и пропитан комическим флёром, но при этом он больше похож на новое, более экспериментальное направление группы, чем на продолжение предшественника.
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