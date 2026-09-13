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Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка

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Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка - фото 1
  • Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712231
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964159387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Get It On, No Pussy Blues, Electric Alice, Grinderman, Depth Charge Ethel, Go Tell The Women, (I Don't Need You To) Set Me Free, Honey Bee (Let's Fly To Mars), Man In The Moon, When My Love Comes Down, Love Bomb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка

Группа Grinderman образовалась в 2005 году, когда Ник Кейв писал материал для альбома Nick Cave & The Bad Seeds « Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus». В составе группы были Мартин Кейси на бас-гитаре, Уоррен Эллис на скрипке и гитаре и Джим Склавунос на ударных. В 2006 году они отправились в лондонскую студию и начали марафон по написанию песен и записи демо-записей. Стремясь воссоздать более сырое, первобытное звучание знаменитого пост-панк-проекта Кейва « The Birthday Party », Grinderman в своих текстах и ??музыке значительно отличался от ранних работ Ника Кейва с The Bad Seeds. В апреле следующего года они записали лучшие из этих новых песен и, при помощи своего давнего друга и продюсера Ника Лонея записали альбом. Их дебютный альбом Grinderman состоящий из одиннадцати песен, выпущенный 5 марта 2007 года, получил признание критиков и включал синглы « No Pussy Blues » и « Get It On ». Квартет воссоединился в 2009 году для записи Grinderman 2 выпущенного в 2010 году. В декабре 2011 года Кейв объявил о роспуске группы на музыкальном фестивале в Австралии.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964159387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grinderman
Альбом (сингл)
Grinderman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Get It On, No Pussy Blues, Electric Alice, Grinderman, Depth Charge Ethel, Go Tell The Women, (I Don't Need You To) Set Me Free, Honey Bee (Let's Fly To Mars), Man In The Moon, When My Love Comes Down, Love Bomb
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Grinderman образовалась в 2005 году, когда Ник Кейв писал материал для альбома Nick Cave & The Bad Seeds « Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus». В составе группы были Мартин Кейси на бас-гитаре, Уоррен Эллис на скрипке и гитаре и Джим Склавунос на ударных. В 2006 году они отправились в лондонскую студию и начали марафон по написанию песен и записи демо-записей. Стремясь воссоздать более сырое, первобытное звучание знаменитого пост-панк-проекта Кейва « The Birthday Party », Grinderman в своих текстах и ??музыке значительно отличался от ранних работ Ника Кейва с The Bad Seeds. В апреле следующего года они записали лучшие из этих новых песен и, при помощи своего давнего друга и продюсера Ника Лонея записали альбом. Их дебютный альбом Grinderman состоящий из одиннадцати песен, выпущенный 5 марта 2007 года, получил признание критиков и включал синглы « No Pussy Blues » и « Get It On ». Квартет воссоединился в 2009 году для записи Grinderman 2 выпущенного в 2010 году. В декабре 2011 года Кейв объявил о роспуске группы на музыкальном фестивале в Австралии.
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