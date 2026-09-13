Top.Mail.Ru
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 3
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 4
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 5
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 6
Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Tribute To Ellington
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 3
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 4
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 5
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 6
  • Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190295112615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Tribute To Ellington
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do Nothing Till You Hear From Me, Satin Doll, Sophisticated Lady, Caravan, Don't Get Around Much Anymore, Azure, Squatty Roo, Prelude To A Kiss, Mood Indigo/Purple Gazelle, Star-Crossed Lovers, Take The 'A' Train, In A Sentimental Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00004
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Nothing Till You Hear From Me, Satin Doll, Sophisticated Lady, Caravan, Don't Get Around Much Anymore, Azure, Squatty Roo, Prelude To A Kiss, Mood Indigo/Purple Gazelle, Star-Crossed Lovers, Take The 'A' Train, In A Sentimental Mood

Отзывы о товаре Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190295112615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Tribute To Ellington
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do Nothing Till You Hear From Me, Satin Doll, Sophisticated Lady, Caravan, Don't Get Around Much Anymore, Azure, Squatty Roo, Prelude To A Kiss, Mood Indigo/Purple Gazelle, Star-Crossed Lovers, Take The 'A' Train, In A Sentimental Mood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00004
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Nothing Till You Hear From Me, Satin Doll, Sophisticated Lady, Caravan, Don't Get Around Much Anymore, Azure, Squatty Roo, Prelude To A Kiss, Mood Indigo/Purple Gazelle, Star-Crossed Lovers, Take The 'A' Train, In A Sentimental Mood
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Barenboim - Tribute To Ellington (0190295112615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...