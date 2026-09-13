Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712140
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Трек-лист
Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Avicii - Forever (0602478117091) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avicii
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
House
Трек-лист
Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake Me Up, Levels, Let's Ride Away, The Nights, Waiting For Love, Without You, SOS, Hey Brother, Lonely Together, I Could Be The One, Silhouettes, Fade Into Darkness, You Make Me, The Days, For A Better Day, Addicted To You, Friend Of Mine, Broken Arrows, Heart Upon My Sleeve, Heaven
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