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Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green

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Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO C85
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 460 руб.  16 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712085
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO C85
Цвет
зеленый
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green

Смартфоны POCO представляют собой сочетание производительности и стильного дизайна, обеспечивая пользователям идеальное соотношение цены и качества. Сердцем устройства является мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra, который гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсозатратных приложениях и играх. Экран с разрешением 1600x720 пикселей и диагональю 6,9 дюймов занимает практически всю переднюю панель, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента и игры невероятно плавными и комфортными для глаз. С наличием 8 Гб оперативной памяти многозадачность становится легкодоступной, позволяя удерживать множество приложений открытыми одновременно без потери производительности. Восьмиядерный процессор способствует быстрому выполнению любых задач, значительно увеличивая общую производительность устройства. Смартфон поддерживает использование nano-SIM карты, обеспечивая надежную связь и высокоскоростной интернет. POCO предлагает не только впечатляющие технические характеристики, но и современный дизайн, делая его отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и стиль.

Отзывы о товаре Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO C85
Цвет
зеленый
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Развернуть
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны POCO представляют собой сочетание производительности и стильного дизайна, обеспечивая пользователям идеальное соотношение цены и качества. Сердцем устройства является мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra, который гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсозатратных приложениях и играх. Экран с разрешением 1600x720 пикселей и диагональю 6,9 дюймов занимает практически всю переднюю панель, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента и игры невероятно плавными и комфортными для глаз. С наличием 8 Гб оперативной памяти многозадачность становится легкодоступной, позволяя удерживать множество приложений открытыми одновременно без потери производительности. Восьмиядерный процессор способствует быстрому выполнению любых задач, значительно увеличивая общую производительность устройства. Смартфон поддерживает использование nano-SIM карты, обеспечивая надежную связь и высокоскоростной интернет. POCO предлагает не только впечатляющие технические характеристики, но и современный дизайн, делая его отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и стиль.
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