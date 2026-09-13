Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver
Смартфон Infinix — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете, корпус из пластика придает смартфону легкость, сохраняя при этом современный эстетический вид. С диагональю экрана 6,78 дюйма и разрешением 2712x1220 пикселей, дисплей этого устройства поражает яркостью и чёткостью изображений. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное и быстрое отображение любых динамичных сцен, что особенно оценят любители мобильных игр и мультимедиа. Смартфон оснащён мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio G200 с тактовой частотой 2200 МГц, который в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти гарантирует быструю и стабильную работу при запуске как повседневных приложений, так и требовательных игр. Встроенная память объемом 128 ГБ позволит хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийный контент. Работая на базе операционной системы Android, смартфон предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем современным функциям и приложениям. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и 4G LTE обеспечивают бесперебойную связь и быстрый доступ в интернет, где бы вы ни находились. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 13 МП, которая гарантирует четкие и яркие снимки. Этот смартфон от Infinix идеален для тех, кто ищет гармоничное сочетание высоких технологий, эргономичности и стиля.
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