Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco C85 RU 8/256Gb Purple
Смартфоны POCO представляют собой сочетание производительности и стильного дизайна, обеспечивая пользователям идеальное соотношение цены и качества. Сердцем устройства является мощный процессор MediaTek Helio G81 Ultra, который гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсозатратных приложениях и играх. Экран с разрешением 1600x720 пикселей и диагональю 6,9 дюймов занимает практически всю переднюю панель, обеспечивая яркие и насыщенные цвета. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента и игры невероятно плавными и комфортными для глаз. С наличием 8 Гб оперативной памяти многозадачность становится легкодоступной, позволяя удерживать множество приложений открытыми одновременно без потери производительности. Восьмиядерный процессор способствует быстрому выполнению любых задач, значительно увеличивая общую производительность устройства. Смартфон поддерживает использование nano-SIM карты, обеспечивая надежную связь и высокоскоростной интернет. POCO предлагает не только впечатляющие технические характеристики, но и современный дизайн, делая его отличным выбором для пользователей, ценящих надежность и стиль.
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