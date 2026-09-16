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Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка

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Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 1
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 2
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 3
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 4
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 5
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 6
Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Capitalism Is Cannibalism
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crass Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Crass Records
Barcode
[5016958106256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Capitalism Is Cannibalism
Жанр
панк
Трек-лист
Capitalism Is Cannibalism, Violence Is Violence, Prime To Pension, All Things Bright And Beautiful
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
2 By 2 And Back Again
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Capitalism Is Cannibalism, Violence Is Violence, Prime To Pension, All Things Bright And Beautiful

Отзывы о товаре Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Crass Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Crass Records
Barcode
[5016958106256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Capitalism Is Cannibalism
Жанр
панк
Трек-лист
Capitalism Is Cannibalism, Violence Is Violence, Prime To Pension, All Things Bright And Beautiful
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
2 By 2 And Back Again
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Capitalism Is Cannibalism, Violence Is Violence, Prime To Pension, All Things Bright And Beautiful
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthrax - Capitalism Is Cannibalism (EP) (5016958106256) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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