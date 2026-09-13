Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711943
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072667846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072667846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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