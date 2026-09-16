Top.Mail.Ru
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 1
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 2
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 3
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 4
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 5
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 6
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 7
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 8
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
In Ribbons
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 1
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 2
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 3
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 4
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 5
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 6
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 7
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 8
  • Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400040717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
In Ribbons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Throwing Back The Apple, Ordeal, Thread Of Light, Shell, There Is No Day, Hunted, Hair Shoes, Babymaker, Liquid, Neverending Night, Featherframe, A Thousand Stars Burst Open
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка

После дебютного альбома «The Comforts of Madness», во многом заимствовавшего как пост-панк, так и шугейз, британская группа Pale Saints (основанная Иэном Мастерсом, Грэмом Нейсмитом и Крисом Купером) приветствует в своих рядах музыканта Мериэл Бархэм (Lush), привнося с собой новую динамику. Спродюсированный Хью Джонсом (Echo & The Bunnyman, Modern English, The Sound) и выпущенный в 1992 году, альбом «In Ribbons» остаётся знаковым для группы. В честь 30-летия своего первого релиза лейбл 4AD переиздаёт второй альбом Pale Saints в формате специального двойного винила/CD, дополняя оригинальный трек-лист ранее не издававшимися демо-записями (включая «Blue Flower» и «Kinky Love») и альтернативными версиями, дополненными духовыми инструментами.

Отзывы о товаре Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400040717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
In Ribbons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Throwing Back The Apple, Ordeal, Thread Of Light, Shell, There Is No Day, Hunted, Hair Shoes, Babymaker, Liquid, Neverending Night, Featherframe, A Thousand Stars Burst Open
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
После дебютного альбома «The Comforts of Madness», во многом заимствовавшего как пост-панк, так и шугейз, британская группа Pale Saints (основанная Иэном Мастерсом, Грэмом Нейсмитом и Крисом Купером) приветствует в своих рядах музыканта Мериэл Бархэм (Lush), привнося с собой новую динамику. Спродюсированный Хью Джонсом (Echo & The Bunnyman, Modern English, The Sound) и выпущенный в 1992 году, альбом «In Ribbons» остаётся знаковым для группы. В честь 30-летия своего первого релиза лейбл 4AD переиздаёт второй альбом Pale Saints в формате специального двойного винила/CD, дополняя оригинальный трек-лист ранее не издававшимися демо-записями (включая «Blue Flower» и «Kinky Love») и альтернативными версиями, дополненными духовыми инструментами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pale Saints - In Ribbons (0191400040717) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...