Top.Mail.Ru
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 4
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 5
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 6
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 7
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 8
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Diabolus In Musica
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 4
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 5
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 6
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 7
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 8
  • Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537466856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Diabolus In Musica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bitter Peace, Death's Head, Stain Of Mind, Overt Enemy, Perversions Of Pain, Love To Hate, Desire, In The Name Of God, Scrum, Screaming From The Sky, Point
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bitter Peace, Death's Head, Stain Of Mind, Overt Enemy, Perversions Of Pain, Love To Hate, Desire, In The Name Of God, Scrum, Screaming From The Sky, Point

Отзывы о товаре Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537466856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Diabolus In Musica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bitter Peace, Death's Head, Stain Of Mind, Overt Enemy, Perversions Of Pain, Love To Hate, Desire, In The Name Of God, Scrum, Screaming From The Sky, Point
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bitter Peace, Death's Head, Stain Of Mind, Overt Enemy, Perversions Of Pain, Love To Hate, Desire, In The Name Of God, Scrum, Screaming From The Sky, Point
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Diabolus In Musica (0602537466856) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...